Американскую организацию признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность американской неправительственной организации (НПО) Young Presidents Organization. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация сотрудничала с силовыми структурами США. Она привлекала молодых перспективных специалистов для реализации социальных проектов, после чего перемещала их на Запад. Также, как отметили в ведомстве, деятельность НПО была направлена на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе

«Организация занимается стимулированием протестной активности населения, продвижением и расширением информационного давления на Россию через представителей экономического сектора», — говорится в сообщении.

В сентябре Генпрокуратура России признала деятельность украинской НПО Благодiйна органiзацiя «Фонд 24.02» нежелательной. По данным ведомства, созданный в Киеве в 2023 году фонд стал «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов».

Ранее «Фонд Клуни за справедливость» внесли в перечень нежелательных в России НПО.