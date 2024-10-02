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Belsat отправился в список нежелательных организаций

Минюст России внес польский телеканал Belsat в список нежелательных организаций

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Польский телеканал Belsat внесен в список нежелательных организаций министерства юстиции России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite) «Белсат» («Белсат ТВ», «Белорусское спутниковое»), Республика Польша», — сообщается в перечне нежелательных организаций.

Belsat является польским государственным телеканалом, напрямую созданным МИД Польши и Польским телевидением (TVP) для вещания на территории Белоруссии. В 2021 году Минск признал этот телеканал и его материалы экстремистскими.

До этого Пограничная служба Польши сообщила о том, что нелегальные мигранты в последнее время стали чаще пытаться проникнуть в Польшу со стороны Белоруссии.

На протяжении предыдущих недель количество попыток незаконного пересечения польской границы не превышало 100 в сутки. 18 сентября в страну пытались проникнуть 130 раз, 17 сентября – 110.

Ранее в Польше осудили украинца и белоруса за шпионаж в пользу России.

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