Ультраправый израильский министр призвал присоединить Западный берег Иордана

Министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир призвал присоединить всю территорию Западного берега реки Иордан к Израилю. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

Таким образом политик прокомментировал выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

«Ответ на эти ордера на арест — распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии, строительство поселений во всех частях страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация в Рамалле. — «Газета.Ru»), а также санкции», — заявил Бен-Гвир.

Предложения израильского политика нарушают все требования резолюций Совета Безопасности ООН по ближневосточному конфликту.

До этого президент Израиля Ицхак Герцок назвал решение МУС «черным днем» для правосудия. В офисе Нетаньяху заявили, что ордер на его арест ставит МУС на сторону войны против Израиля.

Ранее Боррель заявил, что ЕС будет обязан арестовать Нетаньяху.