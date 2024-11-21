В офисе Нетаньяху прокомментировали решение МУС о его аресте

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, по мнению советника офиса премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, ставит эту инстанцию «на сторону войны» против еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня МУС принял решение проигнорировать представленные Израилем доказательства и аргументы, фактически встав на сторону региональной войны», — отметил Гендельман.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что Палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

В сентябре Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордеров на арест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Абасса.

Ранее Россия объявила судью МУС в международный розыск.