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В Ленобласти подвалы срочно переоборудуют под бомбоубежища

Власти Ленобласти начали изымать углубленные подвалы под укрытия на случай ЧС

В Ленинградской области начали изымать углубленные подвалы под укрытия на случай ЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале властей региона.

«Времени на споры сейчас нет. Решение оформим решением оперативного штаба. Подвалы, которые изымем и отремонтируем, в том числе будем предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Гатчинский район.

Подвальные и полуподвальные помещения, подходящие под требования для создания укрытия, власти региона намерены привести в сухое состояние, оборудовать туалетными комнатами и запасами воды для того, чтобы «переждать какую-то чрезвычайную ситуацию». Подчеркивается, что эти меры должны быть приняты в ближайшее время, поскольку «сроки сжаты». Будут ли выплачиваться компенсации владельцам изъятой недвижимости, не уточняется.

До этого молодожены из Иерусалима станцевали в бункере первый танец и прославились в сети.

Ранее Боррель поделился фото из бомбоубежища в Киеве.

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