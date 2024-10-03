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В соцсетях завирусился первый танец молодоженов из Израиля в бомбоубежище

NDTV: молодожены из Иерусалима станцевали в бункере первый танец и прославились в сети

В соцсетях стал популярным первый танец молодоженов в бункере в Иерусалиме, пишет NDTV. Пара вместе с другими гостями и остальными людьми пережидала там ракетную опасность.

На кадрах, ставших вирусными в сети, показана пара молодоженов из Иерусалима, танцующая свадебный танец в тускло освещенном убежище в присутствии гостей. Этот трогательный момент был запечатлен в бункере неподалеку от отеля Notre Dame, одного из крупнейших в городе.

«Иран не смог остановить радость на этой иерусалимской свадьбе даже на мгновение», — написал под видео автор публикации.

Ролик собрал сотни тысяч просмотров, а зрители поздравили жениха и невесту с созданием семьи, пожелав им крепкого и долгого союза. Комментаторы также в шутку добавили, что такую свадьбу супруги точно никогда не забудут.

Ранее в Британии пара сыграла свадьбу на заправке, купив еду в McDonald's.

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