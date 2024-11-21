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В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам

Глущенко: в Курской области неизвестные повредили плитку у мемориала

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Телеграм-канал «Игорь Глущенко»

Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Игорь Глущенко и показал фотографии с места.

На фото запечатлено, как несколько рядов тротуарной плитки вывернуты напротив памятника.

Чиновник назвал случившееся актом вандализма, который оскорбляет память людей, пожертвовавших всем ради защиты Родины. Он призвал местных жителей проявлять бдительность и заботиться о сохранности подобных объектов. По его словам, мемориалы символизируют уважение и благодарность к тем, кто сражался за мирное существование.

В Сестрорецке в ночь на 21 ноября неизвестные подожгли шалаш Ленина, установленный в музейном комплексе. По данным канала «78», шалаш уже неоднократно восстанавливали после пожаров и ураганов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Новгородской области мужчина взял памятные венки, возложенные на мемориал, и сжег их в пламени Вечного огня. В результате действий злоумышленника оказалась повреждена часть памятника. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный вандал повредил памятник в столице Амурской области.

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