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Неизвестные сожгли шалаш Ленина в Сестрорецке

78.ru: в Сестрорецке вандалы сожгли шалаш Ленина

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Ю. Родин/РИА Новости

В Сестрорецке в ночь на 21 ноября неизвестные подожгли шалаш Ленина, установленный в музейном комплексе. Об этом сообщает 78.ru.

Фото сожженного памятника в социальных сетях публикуют местные жители, временное жилище Владимира Ленина на берегу Сестрорецкого залива выгорело полностью.

По данным издания, шалаш уже неоднократно восстанавливали после пожаров и ураганов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Музейный комплекс в Сестрорецке посвящен событиям лета 1917 года, когда Ленин и Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. Памятник «Шалаш» архитектора Гегелло был открыт 15 июля 1928 года.

До этого в Новгородской области мужчина взял памятные венки, возложенные на мемориал, и сжег их в пламени Вечного огня. В результате действий злоумышленника оказалась повреждена часть памятника. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный вандал повредил памятник в столице Амурской области.

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