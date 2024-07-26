Мужчина сжег памятные венки в пламени Вечного огня и попал на видео

В Новгородской области мужчина бросил памятные венки в пламя Вечного огня и попал на видео. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 23 июля в городе Старая Русса. Мужчина взял памятные венки, возложенные на мемориал, и сжег их в пламени Вечного огня. В результате действий злоумышленника оказалась повреждена часть памятника.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следователи проводят с предполагаемым преступником первоначальные следственные действия. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого девушка пожарила сосиски на Вечном огне в подмосковных Рузах. На кадрах с места происшествия видно, как россиянка с зелеными волосами насаживает продукты питания на шампур, а затем готовит их над пламенем.

Ранее четверо детей подожгли памятник Ленину в Нижегородской области.