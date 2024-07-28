Неизвестный вандал повредил памятник в столице Амурской области

Неизвестный злоумышленник повредил памятник в сквере Благовещенска. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 28 июля в сквере воинов-интернационалистов. Неизвестный вандал повредил памятник «Мир, Жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения — старшему».

Следователи организовали доследственную проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к повреждению монумента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Новгородской области мужчина взял памятные венки, возложенные на мемориал, и сжег их в пламени Вечного огня. В результате действий злоумышленника оказалась повреждена часть памятника. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные повредили памятник в Краснодаре.