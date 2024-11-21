Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Крыма предупредили о возможном отключении света из-за сильного ветра

МЧС: штормовой ветер до 30 м/с может нарушить жизнеобеспечение Крыма

close
Spiridonov Oleg/Shutterstock

Штормовой ветер порывами до 30 метров в секунду может нарушить в четверг жизнеобеспечение населения и работу транспорта в Крыму и Севастополе. Об этом рассказали в МЧС России.

«21 ноября существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач», — сообщили в прогнозе.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с работой транспорта на территории полуострова.

Специалисты МЧС сообщили, что на территории Крыма ожидаются сильные дожди. В Севастополе порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Накануне в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за порывов ветра. Перевозки были остановлены на линии Графская пристань — Троицкая — Инкерман.

Сообщалось также, что в Москве в четверг ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром.

Ранее москвичей предупредили о приближении циклона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами