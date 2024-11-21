Жителей Крыма предупредили о возможном отключении света из-за сильного ветра

Штормовой ветер порывами до 30 метров в секунду может нарушить в четверг жизнеобеспечение населения и работу транспорта в Крыму и Севастополе. Об этом рассказали в МЧС России.
«21 ноября существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач», — сообщили в прогнозе.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с работой транспорта на территории полуострова.
Специалисты МЧС сообщили, что на территории Крыма ожидаются сильные дожди. В Севастополе порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
Накануне в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за порывов ветра. Перевозки были остановлены на линии Графская пристань — Троицкая — Инкерман.
Сообщалось также, что в Москве в четверг ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром.
Ранее москвичей предупредили о приближении циклона.