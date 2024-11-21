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В Москве ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром

Тишковец: по Москве в четверг ударит пятибалльный шторм с сильным ветром

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Телеграм-канал «Часовой погоды»

В Москве в четверг ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве и окрестностях в первой половине дня ветер будет дуть в порывах до 15-18 м/с. С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17-22 м/с, а местами 25 м/с.

Отмечается, что пик штормового ветра придется на период с 17:00 до 22:00.

По словам метеоролога, из-за такого ветра могут падать деревья, слабозакрепленные конструкции. Также он может стать причиной повреждения кровли крыш и обрыва линий ЛЭП.

Накануне в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за порывов ветра. Перевозки были остановлены на линии Графская пристань — Троицкая — Инкерман. Ожидается, что в ближайшие дни порывы ветра в Севастополе будут достигать 20–25 м/с.

Ранее США оказались под угрозой «бомбового циклона».

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