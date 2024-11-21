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Москвичей предупредили о приближении циклона

Вильфанд: жители Москвы в четверг почувствуют влияние циклона на погоду

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В четверг неблагоприятные погодные условия ожидаются в Центральной России, включая Москву, где порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура, однако, останется положительной, и общее состояние погоды будет отставать от климатических норм на 40-45 дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Главная непогода ожидается в Москве, да и вообще в центре европейской России, в четверг. Хоть температура и будет положительная, но москвичам теплой эта погода не покажется, потому что скорость ветра будет усиливаться и пойдут осадки, причем интенсивные. В течение одного дня жители столицы почувствуют, что такое циклоническая деятельность», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд добавил, что такая погода обусловлена тем, что Москва окажется в теплом секторе циклона — зоне между двумя фронтами. Обычно это связано с тем, что между теплым и холодным фронтом происходят изменения в метеоусловиях, что и приводит к ухудшению погоды.

По его словам, минимальная температура в четверг в Москве ожидается на уровне плюс 3-5℃, в то время как максимальные значения составят плюс 8-10℃.

«Это, конечно, супертеплая погода. По расчетам она бывает в начале второй декады октября, то есть на 40-45 дней погода отстает от своего [климатического] развития», — уточнил он.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в Москве в ближайшую пятницу ожидается мокрый снег и похолодание до минусовых значений. Существенное снижение температуры и предзимье, по его словам, начнется с выходных и следующей недели.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Новый год.

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