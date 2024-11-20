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В Севастополе приостановили движение катеров на линии

В Севастополе приостановили движение катеров на линии из-за порывов ветра

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Spiridonov Oleg/Shutterstock

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что перевозки остановлены на линии Графская пристань — Троицкая — Инкерман.

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт... временно приостанавливает движение», — говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, 20, 21 и 22 ноября порывы ветра в Севастополе будут достигать 20–25 м/с.

20 ноября в районе улицы Нефтяная в Севастополе нашли части беспилотника, предварительно, с боезарядом. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев. По его словам, летательный аппарат подавили силы радиоэлектронной борьбы, и тот упал во время одной из атак ВСУ на город. Губернатор добавил, что пиротехники МЧС произведут контролируемый подрыв частей дрона на месте обнаружения. Он напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море.

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