В США скоро не останется умалишенных политиков, которые желают открытой войны с Россией. Об этом заявил в социальной сети X американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла».

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал актер.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Журналист Сумантра Мейтра в материале для The American Conservative, говоря об этом решении, заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS объясняется озлобленностью Байдена, нежели продуманной стратегией.

21 ноября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не согласится урегулировать конфликт на Украине на невыгодных для Киева условиях. Более того, он будет действовать в концепции мира через силу.

«Удивительные странствия Геракла» — американский телесериал, снятый в Новой Зеландии. Съемки картины проводились с 1995 по 1999 год. Сериал представляет собой свободную интерпретацию древнегреческих мифов о герое по имени Геракл и его комичного спутника Иолая. Стал одним из самых крупных совместных проектов в истории телевидения, в некоторых эпизодах присутствует персонаж воительницы Зены из одноименного сериала «Зена — королева воинов».

Ранее в Британии предсказали сроки завершения конфликта на Украине.