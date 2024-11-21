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В США заявили, что решение по ATACMS говорит об озлобленности Байдена

TAC: решение США по ракетам ATACMS является злобой, а не продуманной стратегией

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Elizabeth Frantz/Reuters

Решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS объясняется озлобленностью, нежели продуманной стратегией. Об этом пишет журналист Сумантра Мейтра в материале для The American Conservative (TAC).

«Решение администрации Байдена <...> свидетельствует скорее о злобе, чем о стратегии. Это говорит о желании загнать избранного президента [Трампа] на путь эскалации, хотя ни ситуация на фронте, ни оценка угрозы не изменились за последние несколько месяцев», — говорится в тексте.

Разрешение бить вглубь России ракетами ATACMS не изменит положение Украины, отмечается в материале. По мнению автора, ответственность за конфликт Москвы и Киева лежит на тех, кто проигнорировал «красные линии» России относительно членства Украины в НАТО.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее Украину призвали благодарить Путина за «спокойствие, рассудительность и доброту».

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