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Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила $94 тысячи

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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в $94 тыс. за монету. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 16:15 мск 20 ноября, криптовалюта сумела преодолеть отметку $94 тыс. и в моменте достигнуть рекордных $94,008 (+1,78%).

По состоянию на 16:19 мск биткоин ускорил рост: он находился на уровне $94,241 тыс.

До этого стоимость биткоина достигла $93,9 тыс.

14 ноября биткоин потерял $5 тысяч через несколько часов после исторического рекорда. За пять часов курс упал с $93 409,02 за монету до $88 276,8 за штуку.

Аналитики не ожидали такого скачка курса криптовалюты. Так, экономист Михаил Беляев прогнозировал, что курс биткоина дойдет до $80 тыс. на фоне выборов президента в США, после чего начнется коррекция. На фоне выборов в США историческим рекордом для биткоина стал рост курса до $76 203,73, при этом рост курса биткоина до $100 тыс. был назван маловероятным.

Ранее инвестор Ходченков рекомендовал купить биткоины в декабре.

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