В Гидрометцентре рассказали, когда на юге России начнется сильное понижение температуры

Понижение температуры воздуха сразу на 10-14°C прогнозируется на юге России с воскресенья, 24 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, ночью в воскресенье ожидается от 0°C до -3°C. В дневное время ожидается +1…+3°C. В понедельник, 25 ноября, морозы усилятся, подчеркнул Вильфанд.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что 21 ноября неблагоприятные погодные условия ожидаются в Центральной России, включая Москву, где порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура, однако, останется положительной, и общее состояние погоды будет отставать от климатических норм на 40-45 дней.

18 ноября начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в Москве в ближайшую пятницу ожидается мокрый снег и похолодание до минусовых значений. Существенное снижение температуры и предзимье, по его словам, начнется с выходных и следующей недели.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Новый год.