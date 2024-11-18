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Москвичам рассказали, когда в столице начнется предзимье

Синоптик Варакин: к 22 ноября в Москве температура воздуха опустится до 0°C

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В целом температура воздуха в Москве и Московской области выше климатической нормы, присущей ноябрю. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Однако, по его словам, уже в ближайшую пятницу ожидается мокрый снег и похолодание до минусовых значений.

Существенное снижение температуры и предзимье начнется с выходных и следующей недели, отметил синоптик.

«Следующая неделя уже будет около нуля градусов. Обычно так и ждем, что третья декада — предзимье. Можно предварительно сказать, что в декабре тоже температура будет выше нормы. В январе, возможно, тоже, а февраль планируется холодный», — сообщил Варакин.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что на неделе с 18 ноября в Москве ожидается «сложная погода», столица будет находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов.

По ее словам, в этот период ожидаются дожди, ночью — мокрый снег. При этом температура воздуха, в том числе ночная, до середины недели будет положительной. 18 и 20 ноября в городе днем прогнозируется +2...+5°C, возможен плотный ветер.

Ранее москвичей предупредили об аномальном тепле предстоящей зимой.

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