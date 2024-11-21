На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, в связи с чем власти приняли решение об эвакуации города Гриндавик и знаменитого геотермального спа-комплекса «Блю-Лагун». Об этом сообщает исландская телерадиокомпания RUV.

«Извержение произошло в области кратеров Сундхнуксгигар,» – указано в сообщении.

Согласно информации телеканала, извержение началось в 23:24 20 ноября (02:24 по московскому времени 21 ноября).

Как отмечается, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана.

На исландской территории расположено 33 активные вулканические системы. С 2021 года полуостров Рейкьянес стал свидетелем нескольких извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, а также в июле 2023 года, и в январе, марте, мае и августе 2024 года.

На прошлой неделе российские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана, они ждут возобновления рейсов в аэропорту.

8 ноября «Роскосмос» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

Ранее ученые научились прогнозировать извержения вулканов по сползанию ледников.