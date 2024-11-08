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«Роскосмос» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

«Роскосмос» показал кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

«Роскосмос» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале Госкорпорации.

«На Камчатке извергается вулкан Шивелуч», — говорится в сообщении.

«Роскосмос» уточнил, что сильное извержение началось накануне, в четверг, 7 ноября. Вулкан выбросил столбы пепла от 10 до 11 километров в высоту. Его относит к северо-восточным районам Камчатки.

В госкорпорации добавили, что видео снял спутник «Арктика-М».

До этого доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов пояснил, что Шивелуч извергается достаточно часто, и его поведение в целом прогнозируемо. По мнению специалиста, на данный момент максимум его извержения прошел, пеплопады рассеиваются.

В Усть-Камчатском районе ввели режим повышенной готовности из-за возможного повторного пеплопада в результате извержения вулкана Шивелуч. Местные жители в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что привыкли к извержениям, но, когда они происходят, стараются без необходимости не выходить из дома.

Ранее в Индонезии из-за извержения вулкана закрыли четыре аэропорта.

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