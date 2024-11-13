Ученые научились прогнозировать извержения вулканов по сползанию ледников

Группа британских ученых из Абердинского университета, Бирмингемского университета и Университета Манчестер Метрополитен обнаружила, что изменение в динамике движения ледников может указывать на скорое извержение вулкана. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Команда проанализировала данные о скорости перемещения 85% из 217 тыс. ледников по всему миру. После учета таких факторов, как климат, толщина льда и уклон поверхности, оказалось, что льды в радиусе пяти километров от активных вулканов смещаются на 46% быстрее, чем в других локациях.

Усиленное таяние уменьшает трение между ледником и подстилающей породой, что приводит к более быстрому течению ледяной массы.

Полученные результаты могут позволить вулканологам разработать новую систему раннего оповещения о потенциальных извержениях в таких местах, как Эйяфьятлайокудль (Исландия), путем отслеживания изменений в скорости движения ледников. Такие данные способны выявить усиление вулканической активности за несколько месяцев до извержения.

«Покрытые льдом вулканы считаются одними из самых опасных в мире, поскольку талая ледниковая вода, высвобождаемая во время извержений, может вызвать наводнения и селевые потоки, способные быстро затопить близлежащие поселения», — отметил соавтор исследования, доктор Джозеф Маллалиу из Бирмингемского университета.

Ранее жителей Исландии предупредили о неконтролируемом извержении вулканов вследствие глобального потепления.