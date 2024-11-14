Российские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана, они ждут возобновления рейсов в аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Вулкан Левотоби Лаки-лаки на индонезийском туристическом острове Флорес начал извергаться в ночь на 4 ноября. Извержение сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 км. В близлежащих поселениях произошло несколько пожаров. В данный момент активность вулкана продолжается.

Ожидается, что пепел дойдет до Бали. На фоне этого авиакомпании массово отменяют международные рейсы в Индонезию и обратно, число отмененных перелетов уже превысило 80.

Одна из туристок из Москвы рассказала SHOT, что вторые сутки ночует в аэропорту Денпасар. По ее словам, ожидающим свои рейсы не предоставили воду, еду, а также отель.

В аэропорту осталось много людей, у которых нет денег на билеты и даже на питание, отметила москвичка.

В посольстве РФ рекомендовали гражданам избегать районов извержения вулкана.

7 ноября сообщалось, что в Японии застрял круизный лайнер Spectrum of the Seas с 500 россиянами на борту. 9 ноября судно должно было прибыть в конечную точку маршрута — город Шанхай, однако из-за технической неисправности корабль не смог выйти из порта. В китайский город лайнер прибыл лишь спустя четыре дня.

Ранее туристы застряли на канатной дороге на Эльбрусе.