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Такер Карлсон упрекнул Байдена за решение по ударам ракетами вглубь России

Журналист Карлсон: решение Байдена по ударам вглубь России ставит под угрозу США

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что разрешение Вашингтона Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России ставит под угрозу самих граждан США. Своим мнением Карлсон поделился в соцсети Х.

«Президент — «хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — написал журналист.

Таким образом он прокомментировал видеоролик о российских бомбоубежищах «КУБ-М».

Кроме того, Карлсон упрекнул спикера палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Майка Джонсона за молчание.

17 ноября газета The New York Times написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. В материале отмечается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там военным КНДР.

На днях сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области приступили к серийному производству мобильных убежищ «типа «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва.

Ранее премьер Словакии Фицо раскритиковал решение США разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ.

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