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В России началось серийное производство мобильных убежищ

В Нижегородской области началось серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»

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Илья Питалев/РИА Новости

В Дзержинске Нижегородской области приступили к серийному производству мобильных убежищ «типа «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

По мнению спасателей, это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что в будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения.

В мае на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства, в котором говорилось, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного.

Согласно документу, создание объектов гражданской обороны осуществляется путем возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие помещения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели. Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.

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