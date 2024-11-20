Премьер Словакии раскритиковал решение США разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ

Решение США снять ограничения для Украины на удары дальнобойным американским вооружением вглубь территории России является безответственным. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у политика, грозит ли решение Вашингтона дальнейшей эскалацией конфликта.

«Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное», — сказал Фицо.

По его словам, это доказывает нежелание Запада завершать украинский конфликт дипломатическим путем. Премьер отметил, что США наивно полагают, будто несколько ракет дальнего радиуса ухудшат ситуацию на фронте для России и изменят соотношение сил.

Фицо подчеркнул, что Вооруженные силы РФ освобождают все больше территорий на Украине, российская экономика растет, западные санкции не работают, а граждане России продолжают поддерживать президента Владимира Путина.

Премьер Словакии выразил сожаление, что Евросоюз не озвучивает собственную позицию, а ориентируется на США. Фицо считает, что решение Вашингтона по ударам вглубь РФ навредит, прежде всего, Киеву, поскольку подтверждает намерение Запада «воевать до последнего украинского солдата».

Ранее в Британии раскритиковали решение Байдена позволить Украине бить вглубь России.