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В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

DMO: в Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая  Dubai Media Office.

В публикации отмечается, что слиток, изготовленный Emirates Minting Factory, был презентован на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.

В рамках мероприятия изделие внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, подчеркнули в пресс-службе.

В конце октября сообщалось, что россияне за июль — сентябрь приобрели 11,7 тонны золотых украшений, что на 5,4% превышает прошлогодний показатель. В результате Россия вышла на четвертое место в мире по спросу на драгоценности из золота, обогнав ОАЭ.

30 октября по данным Чикагской товарной биржи (CME) стало известно, что стоимость золота обновила исторический рекорд, впервые превысив отметку в $2800 за унцию.

Аналитики объясняют новые рекорды на рынке золота повышением спроса на активы-убежища на фоне сохраняющихся опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности относительно президентских выборов в США.

Раннее стало известно, какую квартиру можно купить за килограмм золота.

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