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Россияне вошли в пятерку крупнейших покупателей украшений из золота

Россия заняла четвертое место в мире по спросу на золотые украшения

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Depositphotos

Россияне за июль — сентябрь приобрели 11,7 тонны золотых украшений, что на 5,4% превышает прошлогодний показатель. В результате Россия вышла на четвертое место в мире по спросу на драгоценности из золота, обогнав ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Лидером стала Индия, чье население по итогам третьего квартала купило 171,6 тонны золотых украшений. Это максимальный показатель для отчетного периода за последние девять лет.

Второе место занял Китай. Спрос на украшения из драгоценного металла среди китайцев за квартал упал на треть и составил 102,5 тонны, что является самым слабым результатом с 2010-го. Тройку замыкают США с 27,9 тонны.

По итогам первого полугодия жители РФ приобрели ювелирных украшений общим весом 17,2 тонны.

Стоимость золота на бирже в этом году несколько раз обновляла исторические рекорды. Накануне цена на драгметалл впервые превысила $2800 за унцию.

Ранее стало известно, какую квартиру можно купить за килограмм золота.

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