Стоимость золота впервые превысила $2800 за унцию

Стоимость золота утром в среду обновила исторический рекорд, впервые превысив отметку в $2800 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже (CME).

Декабрьский контракт на золото в моменте поднимался до $2801,65 за унцию. По состоянию на 10:10 по московскому времени драгоценный металл торговался по $2798,45 за унцию (+0,61%).

Аналитики объясняют новые рекорды на рынке золота повышением спроса на активы-убежища на фоне сохраняющихся опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности относительно президентских выборов в США.

С начала года золото подорожало уже более чем на 30%. Для сравнения: цена закрытия фьючерса на золота 7 января составляла $2071,4 за унцию.

На прошлой неделе звездный инвестор и автор «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рекомендовал вложиться в серебро, пока стоимость драгоценного металла на бирже не превысила $50 за унцию.

Раннее стало известно, какую квартиру можно купить за килограмм золота.