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Стало известно, какую квартиру можно купить за килограмм золота

Жилфонд: стоимость квадратного метра упала до 14 грамм золота

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Стоимость квадратного метра на российском вторичном рынке недвижимости сегодня составляет в среднем 14 грамм золота. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Жилфонде.

В сентябре унция (порядка 28 грамм) золота стоила 246,9 тыс. рублей. Таким образом, килограмм золота стоил около 8,82 млн рублей. За эти деньги в Москве можно купить квартиру во «вторичке» площадью порядка 40 квадратных метров, свидетельствуют данные сервиса ЦИАН.

За последние 10 лет средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в золоте снизилась на 59%. Для сравнения: в 2014-м эквивалентом квадратного метра жилья было 34 грамма золота. При этом только за последний год квадратный метр «подешевел» на 3 грамма.

Пик цен на «вторичку» в золоте был зафиксирован в июне 2022 года и составил 30,86 грамма золота за квадратный метр.

По данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году в среднем каждый россиянин купил как минимум полграмма золота, что стало рекордом с 2014 года. Драгоценный металл считается одним из самых безопасных активов. Сейчас в шкатулках россиян хранится около 3 тыс. тонн золота, что превышает резервы ЦБ.

Ранее стоимость золота обновила исторический максимум.

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