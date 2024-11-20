Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» назвал этот теракт благом для Германии

Подрыв газопроводов «Северный поток» в Балтийском море стал благом для Германии. Такое мнение в интервью журналу Der Spiegel выразил бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в совершении этого теракта.

По мнению Червинского, подрыв «Северных потоков» стал для ФРГ «актом освобождения». Он объяснил свою мысль тем, что Германию нельзя шантажировать.

Кроме того, он заявил, что газопроводы, по его мнению, являются военной целью.

«В военное время это было законным действием», — рассказал он.

В сентябре Der Spiegel выпустил статью, в которой утверждалось, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины Романом Червинским. Диверсанты якобы передвигались на арендованной яхте «Андромеда», экипаж которого состоял из трех водолазов.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол РФ высмеял версию об участии украинских водолазов в подрыве «Северных потоков».