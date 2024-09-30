Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины. Такую версию событий в своей статье представило немецкое издание Spiegel.

В публикации говорится, что диверсанты передвигались на арендованной яхте «Андромеда». Экипаж судна состоял из трех водолазов. По утверждению Spiegel, их руководителем и координатором был бывший агент секретной службы Роман Червинский. Имена остальных участников не разглашаются в целях безопасности.

26 сентября в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. Российские разведчики полагают, что страны Запада хотят завершить расследование до конца года и списать вину на «ненавидящих Россию украинских авантюристов», тем самым выведя из-под удара трансатлантическое сотрудничество по этому вопросу.

Взрывы газопроводов «Северный поток», проходящих по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года.

Ранее немецкий депутат заявил, что «Северный поток» можно «комфортно» восстановить для получения Германией дешевого газа.