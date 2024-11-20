В Испании в результате взрыва в фармацевтической лаборатории пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва на фармацевтическом предприятии Alcaliber. Завод расположен в промышленном районе испанской провинции Толедо, передает новостное агентство Europa Press.

По данным агентства, сигнал тревоги поступил в службы спасения в 12:34 по местному времени (14:34 мск). На место происшествия оперативно прибыли пожарные, сотрудники полиции и кареты скорой медицинской помощи.

В публикации добавили, что завод Schweppes, который расположен рядом с фармацевтической компанией, эвакуировали.

Глава провинции Толедо Карлос Веласкес отправился на место взрыва, чтобы лично контролировать устранение последствий инцидента.

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