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В Испании в результате взрыва в фармацевтической лаборатории пострадали два человека

Europa Press: два человека пострадали при взрыве на фармпредприятии в Испании

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Shutterstock

Два человека пострадали в результате взрыва на фармацевтическом предприятии Alcaliber. Завод расположен в промышленном районе испанской провинции Толедо, передает новостное агентство Europa Press.

По данным агентства, сигнал тревоги поступил в службы спасения в 12:34 по местному времени (14:34 мск). На место происшествия оперативно прибыли пожарные, сотрудники полиции и кареты скорой медицинской помощи.

В публикации добавили, что завод Schweppes, который расположен рядом с фармацевтической компанией, эвакуировали.

Глава провинции Толедо Карлос Веласкес отправился на место взрыва, чтобы лично контролировать устранение последствий инцидента.

Накануне в Набережных Челнах (Татарстан) автомобиль сгорел на трассе вскоре после посещения автосервиса. Водитель сам пытался потушить огонь, но не смог этого сделать. Возгорание ликвидировали вызванные на место происшествия пожарные. На видеозаписи видно, что у серебристого седана охвачен огнем моторный отсек.

Ранее в Удмуртии подростки устроили пожар в квартире, когда жарили картошку.

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