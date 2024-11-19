На видео попал пожар в автомобиле после выезда из автосервиса в Татарстане

В Набережных Челнах (Татарстан) автомобиль сгорел на трассе вскоре после посещения автосервиса. Об этом сообщает паблик «Набережные Челны Life» в соцсети «ВКонтакте» и публикует видеозапись инцидента.

«Как сообщают очевидцы, автомобиль Ford вспыхнул после того, как выехал из автосервиса. Водитель остановил машину на крайней левой полосе», — отмечается в сообщении.

Водитель сам пытался потушить огонь, но не смог этого сделать. Возгорание ликвидировали вызванные на место происшествия пожарные. На видеозаписи видно, что у серебристого седана охвачен огнем моторный отсек. Огонь виден под днищем автомобиля.

Из-за пожара в районе места происшествия образовалась пробка, проезжую часть заволокло густым дымом. О пострадавших не сообщается, однако известно, что на место происшествия была вызвана скорая помощь.

Ранее на видео попало столкновение шести автомобилей на МКАД.