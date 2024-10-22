В Удмуртии дети жарили картошку и сожгли две комнаты

В Удмуртии в результате пожара сгорела кухня и часть комнаты в квартире, причиной возгорания стала неосторожность детей при приготовлении еды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

13-летний школьник находился дома вместе с друзьями. Подростки решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню.

Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек, возгорание удалось потушить, выгорела кухня и комната площадью 30 кв. метров. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области четвероклассник умудрился сжечь дом и машину соседей, пока играл со спичками. Огонь успел уничтожить второй этаж и хозпостройку за считанные минуты. Перед тем, как устроить пожар, школьник вырвал цветы на соседской клумбе и испортил ореховое дерево. Однако родители вставали на защиту сына, сейчас с мальчиком беседуют правоохранители.

Ранее в Бурятии дети едва не спалили двухквартирный дом.