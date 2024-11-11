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Летевший в Бангкок самолет экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

Летевший в Бангкок самолет сел в Самаре из-за ухудшения здоровья пассажира

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Российский самолет совершил экстренную посадку в самарском аэропорту из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 9 ноября во время рейса из Москвы в Бангкок. Проблема возникла, когда самолет уже находился в воздушном пространстве Казахстана и пролетал в районе Актюбинска. Экипаж доложил о самочувствии пассажира пилотам, и те приняли решение о вынужденной посадке в Самаре.

К моменту приземления Boeing в аэропорту Курумоч уже была вызвана реанимационная бригада скорой помощи, посадка прошла успешно. В комментариях к публикации говорится, что медицинская помощь потребовалась девушке. Данных о ее состоянии не поступало.

До этого сообщалось, что женщина попала под работающий пропеллер самолета, когда фотографировала парашютистов на аэродроме в Канзасе. Одежду женщины намотало на винт, в результате чего она получила тяжелые травмы.

Ранее у пассажиров авиалайнера лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа.

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