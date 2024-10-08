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Глава МАГАТЭ отреагировал на убийство Украиной сотрудника Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о недопустимости нападения на сотрудников АЭС

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Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что любое нападение на сотрудников АЭС и любые угрозы в их адрес недопустимы. Так он прокомментировал убийство спецслужбами Украины сотрудника Запорожской АЭС Андрея Короткого.

МАГАТЭ в марте 2022 года установило семь незаменимых столпов ядерной безопасности, которые были поддержаны всеми государствами — членами МАГАТЭ.

В третьем принципе говорится, что «обслуживающий персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и иметь возможность принимать решения без неоправданного давления», пояснили в агентстве.

«Любое нападение на сотрудников атомных электростанций будет представлять собой вопиющее нарушение этого основополагающего принципа всеобщей ядерной безопасности», — заявил Гросси, подчеркнув, что угрозы лишают персонал АЭС, который не несет ответственности за общую политическую и военную ситуацию, минимальных стандартов условий труда для выполнения своей работы.

Гендиректор МАГАТЭ вновь призвал к максимальной сдержанности во время конфликта и добавил, что любые действия, направленные против персонала ЗАЭС, оказывают прямое влияние на ядерную безопасность и должны быть прекращены.

4 октября в Энергодаре подорвали автомобиль начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого, когда он находился внутри. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. ГУР минобороны Украины взяло на себя ответственность за взрыв, назвав Короткого военным преступником и коллаборантом.

Ранее директор Запорожской АЭС назвал терактом убийство сотрудника станции.

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