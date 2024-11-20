Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Суд продлил арест сдававшему квартиру и продавшим авто террористам из «Крокуса»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 февраля Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы — отец и два сына. По данным источника РИА Новости, у Диловара был автомобиль Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не переоформляли. Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял, что не признает вину и даже не знал о планах квартиросъемщиков напасть на концертный зал.

Накануне суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник». По данным Следственного комитета, для поджога преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. С тех пор арест продлевался несколько раз.

2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности о поставщиках оружия для теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами