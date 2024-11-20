Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 февраля Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы — отец и два сына. По данным источника РИА Новости, у Диловара был автомобиль Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не переоформляли. Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял, что не признает вину и даже не знал о планах квартиросъемщиков напасть на концертный зал.

Накануне суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник». По данным Следственного комитета, для поджога преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. С тех пор арест продлевался несколько раз.

2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности о поставщиках оружия для теракта в «Крокусе».