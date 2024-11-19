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Четверым обвиняемым в теракте в «Крокусе» продлили арест

Басманный суд продлил арест четверым обвиняемым в теракте в «Крокус Сити Холле»

Четверым обвиняемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» срок содержания под стражей продлен до 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение об этом принял Басманный суд Москвы. Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов проведут под арестом еще три месяца, так как следствие не окончено.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник». По данным Следственного комитета, для поджога преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. С тех пор арест продлевался несколько раз.

2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности о поставщиках оружия для теракта в «Крокусе».

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