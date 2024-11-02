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Стали известны подробности о поставщиках оружия для теракта в «Крокусе»

РЕН ТВ: поставщиками оружия для теракта в «Крокусе» оказались баталхаджинцы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Участники преступной группировки, которые поставили оружие и боеприпасы исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», оказались членами баталхаджинской террористической организации. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным корреспондентов, основные фигуранты искали оружие для теракта в «Крокусе» и вышли на баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ). Те передали им автоматы и патроны в селе Сурхахи в Ингушетии, после чего террористы поехали в Москву.

Сейчас двоих баталхаджинцев задержали, а еще троих объявили в розыск. Еще одного ликвидировали, когда тот пытался скрыться.

Также сотрудники правоохранительных органов проверяют на причастность к теракту в «Крокусе» двух других членов баталхаджинской организации, которые часто попадали в поле зрения силовиков, но сейчас скрываются на территории Украины и Турции.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщала, что четыре новых фигуранта появились в деле об атаке на концертный зал. Из публикации следует, что подозреваемые не признали вину в участии в террористической атаке на «Крокус Сити Холл». При этом они сознались в причастности к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Нападение на концертный зал в подмосковном городе Красногорске произошло вечером 22 марта. В тот день в «Крокус Сити Холле» должна была выступить группа «Пикник», но перед началом концерт в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Далее в помещении произошли взрывы и начался пожар.

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«Газета.Ru»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 23 марта сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в участии в атаке, после чего суд отправил их в СИЗО. Под стражей оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов.

Ранее потерпевшие и свидетели дали показания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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