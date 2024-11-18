Евросоюз может снять санкции с России, однако сперва нужно дождаться окончания конфликта на Украине. Об этом газете «Известия» сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Все ограничительные решения ЕС являются обратимыми. В случае мер, принятых против России, они могут быть пересмотрены странами — членам и ЕС, как только Россия прекратит постоянные нарушения Устава ООН, международного права и своих собственных международных обязательств», — сказал Стано.

В ближайшее время, по словам источников газеты в Брюсселе, ослабления давления на Россию ожидать не стоит, напротив, в январе ожидается новый пакет санкций. Европейские страны также не исключают наращивание военной помощи Украине.

14 ноября Bloomberg сообщало, что Европейский союз может принять новый пакет санкций против России до 24 февраля 2025 года. По данным агентства, новые ограничительные меры могут включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также дополнительные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее журналист раскрыл, как Евросоюз уничтожит себя сам из-за помощи Украине.