«Обходил санкции, отмывал деньги». В США хотят посадить сына губернатора Усса на 30 лет

В Италии по запросу США арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Его и еще четырех россиян обвиняют в обходе санкций и отмывании денег. Соединенные Штаты намерены добиться их экстрадиции. В Америке Уссу грозит до 30 лет лишения свободы. Отец предпринимателя, губернатор Красноярского края Александр Усс, считает, что предъявленные обвинения имеют «политический окрас».

30 лет тюрьмы

Минюст США предъявил пяти гражданам России, среди которых сын губернатора Красноярского края Артем Усс, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщается на сайте американского ведомства.

Согласно версии следствия, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, «контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов».

Помимо Усса обвинения также предъявили Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. В Минюсте США также пришли к выводу, что подельниками россиян были венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые «в рамках схемы занимались незаконными сделками с нефтью для венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A.».

«17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии, оба по запросу США, и будут проходить процедуру экстрадиции», — отмечается в сообщении.

По словам прокурора США по Восточному округу Нью-Йорка Бреона Писа, «обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организуя сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты». Он считает, что «их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире».

В Минюсте США добавили, что Орехов и Усс – совладельцы компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая занимается торговлей промышленного оборудования и расположена в Гамбурге.

«Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева получили и приобрели у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах. Эти товары были отправлены российским конечным потребителям», — говорится в сообщении американского ведомства.

Также отмечается, что «некоторые из электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя на Украине».

«Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям», — рассказали в Минюсте США.

В ведомстве также заявили об участии межведомственной оперативной группы правоохранительных органов Task Force KleptoCapture в расследовании. Эта группа была создана для обеспечения соблюдения антироссийских санкций.

«В случае вынесения обвинительного приговора обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы», — заключили в Минюсте.

«Политический окрас»

Губернатор Красноярского края Александр Усс написал в своем Telegram-канале, что «политический окрас» предъявленных его сыну обвинений «очевиден».

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал он.

Как сообщил «Коммерсантъ», Артем Усс родился 22 апреля 1982 года. С ноября 2014-го по июль 2019 года он владел компанией «Сибирская земля», которая занималась покупкой и продажей недвижимости. В 2015–2016 годах Усс числился совладельцем компании «СМ.Сити», которая оказывала финансовые услуги, а также компании-застройщика «Новый город». Затем сын красноярского губернатора руководил представительством акционерного общества SAA Swiss Avia AG (рекламные агентства).

Александр Усс говорил в интервью СМИ, что его сын — бенефициар «небольшого угольного разреза», который добывает примерно 2 млн тонн бурого угля. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Уссу-сыну принадлежит 38,7% компании «Сибуголь». Заказчики компании — администрации города Сорска, Приискового сельсовета и Орджоникидзевского района Республики Хакасия. В Красноярском крае компания получала заказы от Балахтинской районной больницы и муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства».

Согласно данным «Коммерсанта», Артем Усс также владеет отелями на итальянском острове Сардиния — «Сан Диего» и «Дон Диего».