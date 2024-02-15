«Я не герой «бондианы». Артем Усс рассказал о побеге из Италии Бизнесмен Артем Усс назвал свой побег из-под домашнего ареста в Италии внезапным

Бежавший из-под домашнего ареста в Италии бизнесмен Артем Усс назвал свой побег «внезапным», заявив, что готовился к «многолетней борьбе» в судах. Организаторов побега он не назвал, а слухи о причастности к нему российских спецслужб назвал «домыслами». Он сбежал из Италии почти год назад – оттуда его хотели экстраировать в США, где бизнесмену грозило до 30 лет тюрьмы.

Сын бывшего губернатора Красноярского края, а ныне сенатора Алескандра Усса Артем заявил, что его побег из-под домашнего ареста в Италии стал «внезапным», а сообщения о том, что «услуги по побегу» были якобы оплачены им самим или его родственниками, назвал «просто смехотворными». Об этом он рассказал РБК.

«Я бизнесмен, а не герой «бондианы». У меня первое образование — юридическое, и я видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе», — заявил Усс.

При этом он отказался комментировать сообщения итальянских СМИ о причастности к его побегу российских спецслужб:

«Что касается истинных организаторов или участия государственных спецслужб, я не буду комментировать домыслы, поскольку и так публично было сказано достаточно. Когда власти США повсеместно применяют соответствующие методы в интересах своих граждан, это считается оправданным, они даже гордо фильмы об этом снимают. Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?».

По его мнению, США, добиваясь его экстрадиции из Италии, хотели «захватить заложника», чтобы заставить Россию «пойти на какие-то уступки, по крайней мере в деле обмена американских граждан, задержанных в России». При этом он упрекнул американскую сторону в плохом знании истории России.

«Такие действия, конечно, не должны и не могут приводить к изменению позиций, ну или, наоборот, только к ее ужесточению. Я стал для США легитимной целью и информационным поводом, оказавшись не в то время и не в том месте», — высказал он свое мнение.

Сидел с африканцами и украинцами

Задержание Артема Усса, как он сам рассказал, произошло в аэропорту Мальпенса в зоне duty free до паспортного контроля и посадки на рейс в Стамбул.

«Подошла группа из пяти человек с просьбой проверить документы, при этом двое были в полицейской форме. После предъявления паспорта попросили пройти для беседы, а уже в отдельном кабинете надели наручники и после обыска ручной клади отвезли в тюрьму», — поделился бизнесмен.

В тюрьме, как рассказал Усс, было много выходцев из мусульманских стран, СНГ, в том числе украинцев. Его сокамерниками были ливиец и сенегалец. Самих итальянцев в тюрьмах на севере Италии меньше, что, по мнению бизнесмена, отражает миграционный кризис. Заключенные тюрьмы и ее сотрудники, по его словам, высказывали Уссу поддержку и сочувствие.

«У многих было искреннее любопытство, некоторые, с кем я смог объясняться, были шокированы, что у меня нет яхты и что я управлял (мотоциклом) Ducati Hypermotard, а на море пользовался 4-местным RIB (жестко-надувная лодка) фирмы BWA», — поделился воспоминаниями Артем Усс.

Он рассказал, что в тюрьме оставался в неопределенности о своей дальнейшей судьбе, так как по-английски там никто не говорил.

«Эмоциональным фоном было понимание, что, вероятно, долгие годы не увижу семью. Безусловно, злость на незаконное задержание и острое разочарование в итальянцах, устроивших по заказу «юридическое сафари» на своей территории», — признался Усс.

Возвращение в Россию и встречу с семьей и близкими он назвал «большим человеческим счастьем».

«Я, безусловно, буду доказывать свою правоту в Европейском суде и пытаться организовывать свою долгосрочную юридическую защиту в США. Хотя прекрасно понимаю, что в текущих геополитических условиях это будет невероятно сложно. Что касается работы и бизнеса, заниматься есть чем», — заключил бизнесмен.

Побег Артема Усса

Правоохранительные органы Италии задержали Усса в аэропорту Милана 17 октября 2022 года по запросу США. Американские власти обвиняли россиянина в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями через подставные компании, отмывании денег и нарушении санкций. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

От добровольной экстрадиции в США Усс отказался, 25 ноября суд отправил его под домашний арест.

22 марта 2023 года, на следующий день после одобрения его принудительной экстрадиции, Усс сломал свой электронный браслет и бежал из квартиры в коммуне Базильо неподалеку от Милана. Предполагается, что он пересек наземную границу Италии с одной из соседних стран, вероятно, со Швейцарией или Словенией.

Corriere della Sera и La Repubblica писали со ссылкой на следствие, что у Усса была целая сеть сообщников и что ему могли помочь российские спецслужбы.