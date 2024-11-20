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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Броварах

ТСН.ua: в Киеве и Броварах слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

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Shutterstock/lunopark

Утром 20 ноября в Киеве и Броварах в Киевской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил местный новостной сайт ТСН.ua.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области тревога звучит с 22:17 мск 19 ноября, а в столице — уже почти час.

Этой же ночью на территории Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Какие-либо подробности случившегося журналисты больше не опубликовали. Кроме того, украинское издание «Общественное. Новости» заявило о взрывах в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины. Также взрывы слышали в Киеве.

Накануне сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров отметил, что в регионе произошло не менее 458 взрывов. Он не уточнил, о каких именно поврежденных объектах инфраструктуры идет речь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.

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