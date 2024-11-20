В Белоруссии рассказали о многолетней подготовке плана вторжения в республику

Враги Белоруссии уже несколько лет разрабатывают план военного вторжения в страну. Об этом сообщил Telegram-канал белорусского телеканала ОНТ.

«На Беларусь готовилось военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Детальный документ — кто, откуда, цели и задачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подробное расследование на эту тему будет показано в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который выйдет вечером на телеканале.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в 2022 году американские политики угрожали ему войной из-за того, что республика предоставила России плацдарм для наступления на Украину.

В том же месяце депутат Верховной рады Олег Дунда призвал перенести боевые действия в Белоруссию. Он выразил уверенность в том, что «относительно небольшие» подразделения украинских военных вынудят белорусскую армию сложить оружие.

Ранее в Белоруссии раскритиковали разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России.