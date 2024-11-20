В Белоруссии раскритиковали разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России

Первый заместитель Министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России — безответственное политическое решение. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Муравейко отметил, что решение США о поставке противопехотных мин ВСУ стало очередным нарушением баланса сил в мире. Также начальник Генштаба ВС Белоруссии отметил, что страны Запада активно перерабатывают свои стратегические концепции и доктрины. При этом они принимают действия, направленные и против Белоруссии, заключил он.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.