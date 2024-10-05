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В Раде призвали «перенести войну в Беларусь»

Депутат Рады Дунда призвал перенести боевые действия в Белоруссию

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Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной рады Олег Дунда призвал перенести боевые действия в Белоруссию. Его цитирует «Страна.ua».

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», — сказал нардеп на конференции российской оппозиции в Вильнюсе.

Он выразил уверенность в том, что «относительно небольшие» подразделения украинских военных вынудят армию Белоруссии сложить оружие. Такой шаг Дунда считает потенциальным «большим ударом под дых Москве», поскольку так РФ убедится, что «не контролирует эти территории» и » не готова [их] защищать».

По данным газеты, нардепу возразили, что подобные действия ВСУ в Курской области не привели ни к каким изменениям. Однако, по мнению Дунды, РФ притворяется, что не замечает происходящего, но это не должно останавливать Украину.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной. В ходе поездки в Брестскую область он обратил внимание на то, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом, а любой вооруженный конфликт является катастрофой. По словам лидера, белорусскому народу «это не надо».

Ранее Лукашенко ответил на обвинения Украины в плане по захвату Чернобыльской АЭС.

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