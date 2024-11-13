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ГД приняла закон о штрафах до 60 млн за подделку документов для нелегалов

Госдума одобрила штрафы за подделку документов в целях нелегальной миграции

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий ужесточение ответственности для юридических лиц, которые подделывают документы с целью организации нелегальной миграции. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что максимальный штраф за повторное нарушение административной ответственности может составить 60 млн рублей.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.

Поправки, вносимые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточают наказания за целый ряд преступлений, связанных с незаконной миграцией. В частности, речь идет об организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ.

За них теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена). Дополнительным наказанием может стать штраф в размере 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до трех лет.

Ранее появилось видео задержания ректора СПбРСИ, обвиняемого в организации незаконной миграции.

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