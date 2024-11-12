Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в России

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в сети, СМИ, кино и рекламе. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас сообщил, что верхняя палата намерена 20 ноября рассмотреть закон о запрете пропаганды отказа от деторождения». По его словам, сенаторы его поддержат.

Стали известны и суммы штрафов за нарушение запрета. Физических лиц будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, должностных — до 800 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составит до пяти миллионов рублей, рассказывал в сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о запрете «пропаганды отказа от деторождения» внесли в Госдуму 25 сентября текущего года. Его подготовили 174 депутата и пять сенаторов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко.

В конце сентября Володин заявил, что под соответствующий закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что монашество не попадет под запрет пропаганды чайлдфри.