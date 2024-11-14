Шахназаров оценил российское кино на пропаганду чайлдфри

Режиссер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров оценил российское и советское кино на наличие так называемой пропаганды чайлдфри. Об этом он поговорил с «Известиями».

Честно говоря, я не видел даже в современных российских картинах пропаганды чайлдфри. Хотя, конечно, я не все смотрю», — сказал он.

Режиссер предположил, что закон больше касается информации, размещенной в интернете — например, блогов.

Кроме того, он отметил, что не считает нужным отказываться от прокатных удостоверений. По словам кинематографиста, различные ограничения существуют во всех странах. Он привел в пример фильм «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, который был 40 лет запрещен в Великобритании из-за демонстрации насилия.

Накануне Госдума приняла законы о запрете «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Они, в числе прочего, ограничивают распространение «деструктивного контента» в интернете, СМИ, кино и рекламе, подробности – в материале «Газеты. Ru».

Ранее в России призвали не превращать закон о чайлдфри в охоту на ведьм.